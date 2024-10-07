نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد ينفي مفاوضات الأهلي لضم ثنائي الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مصدر داخل نادي زد عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع ثنائي الفريق، مصطفى زيكو وعبد الرحمن البانوبي، لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لم يتواصل مع نادي زد بخصوص أي مفاوضات حول اللاعبين المذكورين، وأن ما يُشاع يعتبر اجتهادات غير دقيقة، وأضاف أن اللاعبين يستعدون حاليًا مع الفريق للمنافسة في الموسم الجديد.

كما أوضح المصدر أنه لا توجد أي نية لدى إدارة زد للتخلي عن أي لاعب في الصيف الحالي، حيث تهدف الإدارة للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة بعد تحقيق مركز متقدم في أول موسم له بالدوري الممتاز.

تسعى إدارة زد أيضًا لتعزيز المراكز التي تحتاج إلى دعم، وقد أغلقت ملف رحيل أي لاعب في الوقت الراهن.