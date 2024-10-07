نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل عمر مرموش: تألقه مع آينتراخت فرانكفورت نتيجة جهد مستمر وهذا موقفنا مز العروض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح أحمد عبدون، وكيل أعمال عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، أن أداء اللاعب المميز هذا الموسم ليس صدفة، بل نتيجة لتطوره المستمر مع عدة فرق.

وأوضح عبدون أن مرموش يحرص على تطوير نفسه وقد تعلم عدة لغات، منها الألمانية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية.

وفي تصريحات تلفزيونية عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، أشار عبدون إلى أن العملية الجراحية التي خضع لها مرموش في يده بداية الموسم كانت أكثر تعقيدًا مما تبدو، حيث استغرقت نحو 6 ساعات، وكانت ضرورية ليتمكن من اللعب بحرية أكبر.

وأضاف وكيل اللاعب أن مرموش يتأقلم بشكل جيد مع أجواء فرانكفورت، ويحظى بإشادة مستمرة من الجماهير ومدرب الفريق.

وعند سؤاله عن إمكانية انتقال مرموش إلى نادٍ جديد، قال عبدون: "يمتلك مرموش العديد من العروض، ولكن الحديث عن ذلك سابق لأوانه".

وأكمل: إذا قرر الرحيل عن فرانكفورت، فإننا نسعى لنقله إلى نادٍ كبير، كما هو الحال مع اللاعبين الذين يتألقون في الدوري الألماني مثل هالاند وبيلينجهام، حيث تنتظرهم أندية كبرى في الدوري الإنجليزي أو ريال مدريد وبرشلونة."

وعن حلم مرموش الشخصي، أضاف: "أتمنى أن يلعب في ريال مدريد، فهو يمتلك إمكانيات كبيرة، ولا يجب حصره في مركز الجناح فقط، بل يمكنه اللعب في عدة مراكز، بما في ذلك المهاجم الصريح والمراكز خلف المهاجمين، حيث يتقن جميعها ببراعة."