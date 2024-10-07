الرياضة

مانويل جوزيه: أبو تريكة مش بيرد عليا.. وهذه تفاصيل "أوضة الفئران"

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، أن محمد أبو تريكة واحد من أحسن اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.


وقال مانويل جوزيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "أبو تريكة واحد من أحسن اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية ".


وتابع: "حاولت اتواصل مع ابو تريكة لكن مش بيرد عليا رغم أن علاقتنا كانت كويسة".

وأضاف: "قدمت أفضل ما لدي خلال ولاياتي الثلاث مع الأهلي، واللي عنده تاريخ غني هما الفراعنة مش أنا ".

وواصل: "حين وصلت للأهلي كانت الإدارة تريد الفوز بدوري الأبطال بعد غياب سنوات".

وأكمل: "كسبت مع الأهلي دوري أبطال إفريقيا لما كنت بقدر أمشي في الشارع، جماهير الأهلي كانت بتقولي الدوري وعاوزين نكسب الزمالك وعشان أرضيهم كسبت الزمالك 6-1".

وأردف المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي: "المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي".


وشدد: "معرفش حاجة عن موضوع (أوضة الفئران) اللي قالها لاعيبة الأهلي بعد ما مشيت".


واختتم مانويل جوزيه حديثه قائلًا: "كويس إن كولر كسر رقم انتصاراتي المتتالي في الدوري المصري والأرقام القياسية خلقت لكسرها وأهنئه".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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