نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانويل جوزيه: أبو تريكة مش بيرد عليا.. وهذه تفاصيل "أوضة الفئران" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد أبو تريكة واحد من أحسن اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية.



وقال مانويل جوزيه في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "أبو تريكة واحد من أحسن اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية ".



وتابع: "حاولت اتواصل مع ابو تريكة لكن مش بيرد عليا رغم أن علاقتنا كانت كويسة".

وأضاف: "قدمت أفضل ما لدي خلال ولاياتي الثلاث مع الأهلي، واللي عنده تاريخ غني هما الفراعنة مش أنا ".

وواصل: "حين وصلت للأهلي كانت الإدارة تريد الفوز بدوري الأبطال بعد غياب سنوات".

وأكمل: "كسبت مع الأهلي دوري أبطال إفريقيا لما كنت بقدر أمشي في الشارع، جماهير الأهلي كانت بتقولي الدوري وعاوزين نكسب الزمالك وعشان أرضيهم كسبت الزمالك 6-1".

وأردف المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي: "المدير الفني التاريخي للنادي الأهلي".



وشدد: "معرفش حاجة عن موضوع (أوضة الفئران) اللي قالها لاعيبة الأهلي بعد ما مشيت".



واختتم مانويل جوزيه حديثه قائلًا: "كويس إن كولر كسر رقم انتصاراتي المتتالي في الدوري المصري والأرقام القياسية خلقت لكسرها وأهنئه".