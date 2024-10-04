انت الأن تتابع خبر الزمالك يعلن تفاصيل مدوية عن الصفقات الجديدة.. كواليس مثيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجنرال الكابتن أحمد سليمان، عن كواليس بعض صفقات النادي، والتي تم التعاقد معهم مؤخرا، مؤكدا إلى أن الصفقات جاءت بعناية شديدة ووفقا لمعايير محددة.

من خلال تصريحات إعلامية، أكد الكابتن أحمد سليمان، أنه منذ شهر يناير الماضي، وحت حتى الآن، قام مجلس الإدارة بضم 16 لاعب، مؤكدا أن الأمر مدروس فنيا وماليًا، والأعمار السنية صغيرة جدًا، من 19 عام حتى 39 عام سن كابتن الفريق شيكابالا وعبدالله السعيد.

وقد وضح أيضا، أنه كان هناك مخطط لتدعيم فريق الزمالك بصفقات جيدة ، بالاتفاق مع البرتغالي جوزيه جوميز، ومدير الكرة بالنادي الكابتن عبدالواحد السيد، وكان هناك عدة ترشيحات ولكن مغالاة الأندية أدت إلى التوجه نحو بعض الأجانب.

وقد أشار الكابتن أحمد سليمان، أنهم تلقوا عروضا كثيرة لضم لاعبين، وهناك 3 فقط في الاسكاوتنج ولا أحد يعرفهم، ونقوم بعرض الأسماء على الجهاز الفني واللاعبين، ثم بعد ذلك يتم رفع الأمر للإدارة ونبدأ في الحديث عن الاكاديميات.

وقد وضح أيضا، أنه عندما يتم التفاوض مع لاعبين من الدوري المصري، تطلب الأندية 40 و 50 مليون، موضحا أن الزمالك لم يسدد اي مبالغ مالية لضم الدولي الفلسطيني عمر فرج، وأول قسط بعد سنة يونيو 2025، واللاعب وقع 4 مواسم وعقده أقل من لاعبين كثيرين في مصر، وتم شراء عقده من النادي السويدي، وتعاملنا بشكل احترافي لحسم الصفقة.

وقد أكد عضو مجلس الإدارة، أن اللاعب البولندي «ميشالاك »كان يحصل على 1.8 مليون دولار في نادي أحد السعودي، وهو من أسرع الصفقات التي تم التعاقد معها عن طريق محبي الزمالك، وفريق الاسكاوتنج قام بعمل فيديو عنه وتحملنا نصف راتبه وفريق أحد تحمل النصف الآخر.