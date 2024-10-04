غدًا.. حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ 40

القاهرة - محمد ابراهيم - تختتم فعاليات الدورة 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لأفلام البحر المتوسط، والتي تحمل اسم النجمة الاستعراضية “نيللي”، غدًا السبت، بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

و يشهد الحفل توزيع الجوائز، بحضور الأمير أباظة رئيس المهرجان، المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج عمر عبدالعزيز، خالد سرحان، كمال أبوريا، رانيا محمود ياسين، محمد رياض، سهر الصايغ، سامح حسين.

نبذة عن مهرجان الإسكندرية السينمائي

يذكر أن مهرجان الإسكندرية في دورته الـ 40 والتي تحمل اسم النجمة “نيللي”، يقام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في إفريقيا وآسيا وأوروبا، ومن المقرر أن يقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر.