نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الجولة الـ7 من الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس

ينزل الريدز بقيادة محمد صلاح، ضيفًا ثقيلًا على مضيفه كريستال بالاس، غدًا السبت الموافق 5 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فان ديك، كوناتي، روبرتسون، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: زوبوسزلاي، جرافنبيرتش، ماك أليستر.

خط الهجوم: لويس دياز، جوتا، محمد صلاح.

ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطة عن فريقي مانشستر سيتي وأرسنال، بينما يتواجد فريق كريستال بالاس في المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.