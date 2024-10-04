انت الأن تتابع خبر مصل الإنفلونزا الموسمية .. أسعاره وأماكن الحصول عليه والفئات الأكثر إحتياجا للتطعيم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحرص العديد من الموطنين علي تلقي مصل الإنفلونزا الموسمية، خاصة عقب توصية من هيئة الدواء المصرية، بضرورة حصول المواطنين على لقاح الإنفلونزا السنوي، ويفضل الحصول علي المصل خلال فصل الخريف وتحديدا قبل انتهاء هذا الشهر.

ومن جانبها أكدت وزارة الصحة

عبر صفحتها الرسمية علي الفيسبوك، ضرورة الحصول على المصل السنوي لبعض الفئات العمرية من أجل تقوية المناعة خلال فصل الشتاء، والذي سوف يبدأ رسميا بعد حوالي 9 أسابيع من الآن، وحتى لا تتعرض هذة الفئات لأي مضاعفات صحية خلالة.

أسعار مصل الأنفلونز الموسمية

وتختلف أسعار مصل الأنفلونز الموسمية ما بين المراكز الصحة والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وبين مراكز المصل واللقاح فى القاهرة والمحافظات، حيث سجلت الأسعار كالتالي:-

– سعر المصل فى الوحدات الصحية بمحافظة القاهرة وباقي المحافظات 50 جنيه.

– سعر المصل فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة 190 جنيه.

– ويختلف سعر اللقاح في مراكز المصل واللقاح، إذ يتوفر 3 أنواع من اللقاح للمواطنين، والأسعار 190 ، 256 ، 267 جنيه والاختلاف يكون وفقا لعدد الجرعات.

مصل الإنفلونزا

أماكن الحصول على مصل الإنفلونزا الموسمية

– نادي الطيران – شارع أحمد فؤاد – مصر الجديدة.

– نادي الزهور – التجمع الخامس – بجوار الجامعة الأمريكية.

– النادي الأهلي بالجزيرة – يوميا فيماعدا الأحد والثلاثاء.

– نادي قضاة مجلس الدولة – شارع عبد العزيز آل سعود (للأعضاء فقط).

– نادي بتروسبورت – خلف المستشفى الجوي شارع الـ 90 – التجمع.

– نادي النيابة الإدارية – شارع عبدالعزيز آل سعود (للأعضاء فقط).

– نادي الشمس – شارع فريد سميكة.

– نادي الزهور – مدينة نصر.

– نادي المعادي – شارع 77.

– مركز المصل واللقاح – 51 شارع وزارة الزراعة – العجوزة – الجيزة.

– مستشفى نور الشروق – الحي الثامن – الشروق.

– مجمع العيادات التخصصية – مدينة الرحاب.

– مركز أكسا الكوربة الطبي – شارع بغداد الكوربة – مصر الجديدة.

– المطار مبنى الركاب 1- حيث يكون العمل من 10 ص لـ 4 م يوميا.

أكثر الفئات احتياجا للحصول على اللقاح

وقد حددت وزارة الصحة والسكان المصرية، الفئات الأكثر احتياجا لتلقي المصل سنويا لحمايتهم، خلال فصل الشتاء وهما كلا من:-

– الأطفال.

– السيدات الحوامل.

– أصحاب الأمراض المزمنة.

– العاملين في الحقل الطبي.

– أصحاب المناعة الضعيفة.

– الأطفال حتى عمر 4 أعوام.

– كبار السن الأكبر من 65 عام.

نصائح هيئة الدواء المصرية