نشكركم على متابعتكم خبر الأهلي المصري يهدد بالانسحاب من الدوري… على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 01:56 صباحاً - تصاعد لهب الأزمة الحاصلة بين نادي الأهلي المصري واتحاد الكرة بسبب مباراته مع الزمالك في الجولة الأولى من منافسات مجموعة البطولة في الدوري المصري.

وبحسب موقع (بطولات) المصري، كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، آخر المستجدات الخاصة بموقف القلعة الحمراء من استكمال منافسات بطولة الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، وذلك على خلفية الانسحاب من لقاء القمة أمام الزمالك لتعيين حكام مصريين بدلاً من طاقم أجنبي.

وكانت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، التي كان مقرر إقامتها الثلاثاء، قد شهدت أزمة كبيرة، بعدما قرر الأهلي الانسحاب اعتراضاً على تعيين طاقم تحكيم مصري.

وبناءً على ذلك، توجه الزمالك إلى استاد القاهرة في الموعد المحدد للمباراة، بينما غاب الأهلي، ليقوم الحكم بإنهاء اللقاء بعد مرور 20 دقيقة من صافرة البداية وفقاً للوائح، وسط ترقب لعقوبات قد تصدر بحق الفريق الأحمر وفقاً لما تنص عليه لائحة المسابقات في مثل هذه الحالات.

وقال سعد شلبي في تصريحات عبر قناة etc: لم يكن هناك تنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وكان يجب أن يكون هناك اجتماع بين مسؤولي الطرفين لإيجاد الحلول المناسبة التي تتناسب مع عراقة الكرة المصرية والدولة.

وتابع: النادي الأهلي ليس الوحيد الذي اشتكى من الأخطاء التحكيمية المتكررة، الزمالك وسموحة ومودرن سبورت وإنبي وكل الأندية المصرية لها شكاوى واضحة.

واستطرد: وزارة الرياضة المصرية جلبت حكاماً من السعودية خلال عدد محدد من الساعات، الفكرة في إمكانية جلب حكام أجانب من أي دولة سواء أوروبية أو عربية، كان لا يوجد تحديد من دولة معينة، وبالتالي الإمكانية كانت متواجدة.

وأضاف: الدولة المصرية نجحت في توفير حكام من السعودية خلال وقت قليل للغاية، وهو أمر يتنافى مع قول البعض إنه لا يوجد وقت لجلب حكام أجانب.

وواصل: اتحاد الكرة هو الجهة المسؤولة عن استقدام الحكام الأجانب، الجانب المالي كان محسوماً من جانب رابطة الأندية وأقرت أنها ستتحمل تكاليف استقدام الطاقم الأجنبي، والأهلي دائماً يمتثل للوائح والقوانين التي تُصدر عن المؤسسات المصرية.

وزاد: الأهلي لن يستكمل الدوري إلا إذا لعبت هذه المباراة بتحكيم أجنبي كما أقرت رابطة الأندية، وإذا لم يحدث ذلك الأهلي لن يستكمل المسابقة، هذا قرار مجلس الإدارة.

واختتم: بعض الناس كتبوا أن المجلس كان منقسماً حول هذا القرار، هذا لم يحدث، القرار صدر بالإجماع عن جميع أعضاء المجلس، ولم يتغيب عن هذه الجلسة أي شخص، وترأس الجلسة محمود الخطيب بعد أن قطع رحلته العلاجية.