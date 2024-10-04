نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فالنسيا أمام ليجانيس اليوم في الدوري الاسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإسبانية مباراة فالنسيا وليجانيس وذلك ضمن منافسات الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



موعد مباراة فالنسيا وليجانيس في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة فالنسيا وليجانيس يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 على الملعب البلدي دي بوتاركي معقل ليجانيس وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



وستبث أحداث مباراة فالنسيا وليجانيس عبر شبكة قنوات beIN Sports HD 3 وسيقوم محمد مبروكي بالتعليق على أحداث اللقاء.



خسر فالنسيا من ريال سوسيداد بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية من الليجا بينما تعادل ليجانيس مع رايو فاليكانو بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل فالنسيا المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط في جدول الدوري الإسباني بينما يحتل ليجانيس المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.



موقف فالنسيا وليجانيس في الدوري الإسباني



احتل فالنسيا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 49 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 10 مباراة وخسر 15 مباراة.

في حين صعد ليجانيس إلى الدوري الإسباني من دوري الدرجة الثانية.