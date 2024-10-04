تعرف على تفاصيل حفل عصام كاريكا في كندا

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان عصام كاريكا لإحياء 3 حفلات ضمن مهرجان فنون الشرق الأوسط، في دورته الأولى في مدينة ميسيسوجا الكندية، على أن تبدأ فعاليات المهرجان في السبت المقبل 5 أكتوبر الجارى.

آخر أعمال عصام كاريكا



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان عصام كاريكا بنت الشهبندر،والذي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات اغنية بنت الشهبندر



"الحلوه بنت الشهبندر

قالتلي أشوفك في البندر

قلتلها خايف يا صبيه

يشوفني حد معاكي أضر

يشوفني حد معاكي أضر

علي آيه حنكدب ونكابر

ده انتي بنت الاكابر

وابوكي قصره في راس التين

وانا بيتنا عشه في سيدي جابر

انا بيتنا عشه في سيدي جابر

عندك حرس ماشين سته

بيحرسوكي في الحته

لو شافوني بقرب منك

يقطعوني ميت جته

يقطعوني ميت جته

لو جابوا علي بابك عسكر

انا برده قاعد ومعسكر

ياتمر حنه انا جالي جنان

من نظرتك في الليل بسهر

من نظرتك في الليل بسهر"