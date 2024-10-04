تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام في الجولة الـ7 من الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة فولهام، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام

يلتقى مان سيتي مع ضيفه فولهام، غدًا السبت الموافق 5 أكتوبر 2024 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة بتوقيت فلسطين والقاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فولهام

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، روبن دياز، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: لويس، جوندوجان، ماتيو كوفاسيتش، بيرناندو سيلفا.

خط الهجوم: سافيو، جاك جريليش، إيرلينج هالاند.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، ومتخلفًا بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول المتصدر، فيما يتواجد فولهام في المركز السادس برصيد 11 نقطة.