مصر ترحب بدعم مجلس الأمن لسكرتير عام الأمم المتحدة وتجدد تضامنها الكامل معه

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 01:31 مساءً - أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية ، تميم خلاف، عن ترحيب مصر بالدعم الذى ابداه أعضاء مجلس الأمن أمس، لأنطونيو جوتريش سكرتير عام الأمم المتحدة فى ظل الحملة المغرضة التى تشنها إسرائيل عليه وإعلانها مؤخرا اعتباره شخصا غير مرغوب فيه.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية دعم مصر الكامل وتضامنها مع أنطونيو جوتريش الذى انحاز طوال فترة عمله ومسيرته المهنية لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ والقيم الأممية النبيلة الداعية لاحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتحقيق العدالة واحترام حق تقرير المصير.

كما أشاد بدوره المشهود فى دعم السلم والأمن الدوليين ومواقفه الأخلاقية الملهمة التى يدافع عنها باخلاص وقناعة كاملة سيشهد لها التاريخ.