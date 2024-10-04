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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أسامة نبيه مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن آخر تطورات تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الفارس الأبيض رغم اقتراب رحيله لصفوف نادي نيوم بالفترة الأخيرة.

كواليس تجديد عقد زيزو مع الزمالك

وقال نبيه في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر قناة mbc masr: "أحمد سيد زيزو لاعب كبير ويستحق التجديد بما يتجاوز 60 مليون بالموسم الواحد وأكثر من ذلك وهل إمكانيات زيزو لا تتجاوز الأرقام التي قد ندفعها لصفقات جديدة؟ وملف تجديده من أولويات الزمالك".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قدم اوراق اعتماده لدى النادي وهو يستحق البقاء لأنه أفضل لاعب منذ 4 سنوات ولا يختلف عليه أحد ولا يمكننا اعطاءه 5 مليون ولكن قد يتقاضى هذا المبلغ على مدار الخمس السنوات القادمة".

واختتم حديثه: "لا يمكن أن يكون راتب أحمد سيد زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 2 مليون دولار في السنة الواحدة حيث أنه رقم كبير جدا وقد يغضب نجوم الفريق من ذلك ومثلا يكتب بالعقد يحق للاعب في السنة الأولى تقاضى 70 مليون جنيه وتم الاتفاق على 50% منهم والباقي مقسط على الشهور والعقد يكون بالدولار لمدة سنتين".