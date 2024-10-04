الرياضة

بالفيديو.. هدف الأهلي الأول أمام الزمالك في دوري الكرة النسائية

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. هدف الأول أمام الزمالك في دوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الأهلي في تسجيل الهدف الأول في مرمى الزمالك خلال افتتاحية دوري السيدات، في مباراة مثيرة تقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

هدف الأهلي ضد الزمالك

وجاء الهدف في الدقيقة 43 عن طريق اللاعبة تشاريتن روبن، التي قدمت أداء مميزا خلال الشوط الأول، روبن تمكنت من مراوغة المدافعات وسددت كرة قوية على يمين حارسة الزمالك، مما أسفر عن الهدف الأول.

ويسعى الفريقان، إلى تحقيق الفوز الأول لهما في بطولة دوري السيدات، الذي يشهد مواجهة قطبين الكرة المصرية لأول مرة في تاريخ الكرة النسائية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا