نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. هدف الأهلي الأول أمام الزمالك في دوري الكرة النسائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الأهلي في تسجيل الهدف الأول في مرمى الزمالك خلال افتتاحية دوري السيدات، في مباراة مثيرة تقام على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

هدف الأهلي ضد الزمالك

وجاء الهدف في الدقيقة 43 عن طريق اللاعبة تشاريتن روبن، التي قدمت أداء مميزا خلال الشوط الأول، روبن تمكنت من مراوغة المدافعات وسددت كرة قوية على يمين حارسة الزمالك، مما أسفر عن الهدف الأول.

ويسعى الفريقان، إلى تحقيق الفوز الأول لهما في بطولة دوري السيدات، الذي يشهد مواجهة قطبين الكرة المصرية لأول مرة في تاريخ الكرة النسائية.