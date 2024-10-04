كلية تربية موسيقية تصدر بيان بعد وصف العازف بالآلاتي في مسلسل تيتا زوزو

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أحمد جودة - القاهرة - بعد وصف العازف بالآلاتي في مسلسل تيتا زوزو.. غضب من كلية التربية الموسيقية

أصدرت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان بيان يعبر عن استنكار الكلية لما ورد في مسلسل “تيتا زوزو” بطولة الفنانة إسعاد يونس وعدد من الفنانين، من عبارات تسئ إلى طلاب وأساتذة الكلية في أحد المشاهد داخل المسلسل حيث تم وصف خريجيها بشكل سلبي في وصف العازف بالآلاتي، كما وصف المتقدم للكلية أنه فاشل مقارنة بالتحاقه بكليات آخري سوف يكون ناجح، في دعوى علنية من الكاتب وصناع المسلسل بأن من يتقدم لكلية التربية الموسيقية هو شخص فاشل، كما أضاف البيان أن هذا الوصف يمس بكرامة العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، ويقلل من شأن مؤسسة أكاديمية عريقة ساهمت في تطوير الموسيقى المصرية على مدى عقود.

بوستر مسلسل تيتا زوزو

كلية التربية الموسيقية من القلاع الفنية في مصر

وأوضح البيان أن كلية التربية الموسيقية تعد من القلاع الفنية في مصر، مثل المعاهد المتخصصة الأخرى كالمعهد العالي للموسيقى العربية والمعهد العالي للكونسيرفتوار.

أهمية دور خريجي كلية التربية الموسيقية

وقال الدكتور محمد عبد الله وكيل ثاني لنقابة الموسيقيين وأستاذ دكتور بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان أن خريجي الكلية يلعبون دورًا مهمًا في مجالات التدريس الموسيقي، تأليف الموسيقى التصويرية، والتوزيع الموسيقي، ويشاركون في النهوض بالمجتمع من خلال الفنون، البيان أيضًا سلّط الضوء على أهمية الموسيقى في الأعمال الدرامية، حيث لا يمكن لأي مسلسل أو فيلم أن يخلو من الموسيقى التصويرية، التي تضفي على المشاهد قوة إضافية من التأثير وتجعل القصة أكثر وضوحًا للمشاهد.

أهمية تأثير الموسيقى

وفي المقابل، الحفلات الموسيقية لا تحتاج إلى نص درامي، لأن الموسيقى بحد ذاتها وسيلة قوية للتعبير وقادرة علي توصيل ماتريده للمستمع دون الاستعانه بفن آخر، ومايثير حفيظة الممثل مسمي مشخصاتي، وكلها مسميات قديمة مر عليها عقود من الزمن نتحفظ علي ذكرها في مسلسلات إنتاج 2024، كان الأحري بالكاتب عدم ذكر اسم الكلية، ولن نعتبر رد الطرف الآخر في الحوار في هذا المشهد تحديدا بقولها:- بأن العازفين هم موسيقيين هو رد كاف وواف علي تلك الإهانة؛ لأنه غير مناسب تماما مع تلك الطعنة التي سددت لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها.

السؤال هنا

كيف يتم الإساءة إلى مهنة العازف الذي تحتاجه الأعمال الدرامية من أفلام سينمائية ومسلسلات ومسرح ويدخل ضمن عناصرها ؟! بل وتُكتب أسماء العازفين في تتر النهاية للمسلسل والفيلم السينمائي، ماهذا التناقض الفج !!! إذا أردنا أن نُعلم المشاهد بأهمية الموسيقي والعازفين فلن يكون عن طريق السخرية والتنمر والإستهزاء بهم.

رسالة بيان كلية التربية الموسيقية

ودعا البيان إلى تكاتف العاملين في المجال الفني وعدم السخرية من بعضنا البعض، خصوصًا في ظل التقدم الذي تشهده مصر في مختلف المجالات تحت القياده السياسية الحكيمه الرشيدة.