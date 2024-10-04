نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يتوجه إلى اليونان لحضور اجتماعات رابطة الأندية الأوروبية بدعوة من ناصر الخليفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يستعد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وخالد مرتجي أمين الصندوق، للسفر إلى اليونان صباح الثلاثاء المقبل بدعوة خاصة من ناصر الخليفي، رئيس رابطة الأندية الأوروبية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب ما أفادت به مصادر خلال تصريحات صحفية، سيتوجه رئيس الأهلي وأمين الصندوق إلى اليونان لحضور اجتماعات الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية، المقررة على مدار ثلاثة أيام من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري.

تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الأهلي لتعزيز العلاقات مع الأندية الأوروبية. يسعى النادي من خلال هذه الاجتماعات إلى إقامة شراكات وتبادل الرؤى مع الكيانات الكبرى في عالم كرة القدم، مع التركيز على مجالات التسويق والاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى إمكانية عقد اتفاقيات "معايشة" لتحسين كفاءة الكوادر.

كما تلقى رئيس الأهلي دعوة رسمية من ناصر الخليفي، حيث أعرب الخليفي عن فخره بأن الجمعية العمومية المقبلة ستكون الأكبر في تاريخ الرابطة، مشيرًا إلى أنها فرصة لتواصل الأندية مع كبار المديرين التنفيذيين لمناقشة التحديات المهمة التي تواجه كرة القدم وصياغة رؤية مشتركة للمستقبل.

وأعرب الخليفي عن أمله في مشاركة رئيس الأهلي في هذا الحدث التاريخي، مؤكدًا أن وجوده سيكون ذا قيمة كبيرة في تشكيل مستقبل الأندية.