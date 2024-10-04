التموين لـ المواطنين: مخزون السلع آمن وطرح المنتجات بأسعار مخفضة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 02:29 مساءً -

طمأنت وزارة التموين المواطنين بتوفير السلع الغذائية بمخازن الجملة التابعة للوزارة واستمرار ضخ المنتجات فى فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وتتوافر المنتجات بما يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون من السلع طوال الوقت، وارتفع احتياطى زيت الطعام لما يقرب من 7.1 شهر وزيادة مخزون السكر التموينى لأكثر من عام لاستمرار طرحه على البطاقات بسعر مدعم 12.6 جنيه للكيلو إلى جانب طرح المنتجات بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة 25%.