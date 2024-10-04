«حياة كريمة» تحقق نجاحاً ملموساً في حملتها لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لدعم الأمن الغذائي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 4 أكتوبر 2024 02:29 مساءً -

استجابةً لتوجيهات رئيس الجمهورية وحرصًا على توفير حياة كريمة للمواطنين، أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن نجاح غير مسبوق في حملتها التي انطلقت منذ أسبوع لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة.

وقد نجحت الحملة في تحقيق تأثيرات إيجابية متعددة، شملت التخفيف من الأعباء المالية عن الأسر ذات الدخل المحدود، وتحقيق الاستقرار الغذائي عبر تقديم سلع أساسية بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود المؤسسة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال ضمان وصول اللحوم والدواجن إلى الأسر التي تواجه تحديات ارتفاع الأسعار. وتساهم المبادرة في تقليل المخاوف المتعلقة بتوافر الغذاء، وتضمن حصول المواطنين على مصادر بروتينية مهمة بأسعار مدعومة، ما يساعد في تحسين مستوى معيشتهم.

ومن بين التأثيرات الرئيسية للحملة، التخفيف من العبء المالي على الأسر ذات الدخل المحدود، حيث وفرت الحملة اللحوم والدواجن بأسعار مناسبة، مما أتاح للجميع فرصة الحصول على غذاء صحي بأسعار أقل مقارنةً بالأسواق. كما تسعى الحملة إلى تحقيق الاستقرار الغذائي عبر توفير سلع غذائية أساسية بأسعار معقولة، مما قلل من المخاوف المرتبطة بتأمين الغذاء، وضمن وصول مصادر بروتينية مهمة كاللحوم والدواجن إلى الأسر الأكثر احتياجاً.

تعمل مؤسسة حياة كريمة عبر هذه المبادرات على تعزيز مبادئ التنمية المستدامة، حيث تساهم في تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يدعم الفئات الأكثر احتياجاً ويحد من التفاوت الاقتصادي. جدير بالذكر أن الحملة لعبت دوراً محورياً في نشر الوعي حول أهمية التكافل الاجتماعي، مؤكدةً أن المؤسسات غير الربحية مثل حياة كريمة يمكن أن تكون عنصراً فعالاً في دعم المجتمع وتحقيق التغيير الإيجابي.

وقد انطلقت الحملة في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، السويس، والإسماعيلية، وسط إقبال كبير من المواطنين، وستستمر بالتوسع التدريجي لتشمل كافة أنحاء الجمهورية.

د. آية حسن، مديرة قطاع الثروة الحيوانية في مؤسسة حياة كريمة، علقت قائلة: “هذه الحملة ليست مجرد توفير للسلع، بل هي خطوة أساسية نحو تحقيق الأمن الغذائي للأسر الأكثر احتياجاً. نحن ملتزمون بتقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار تناسب الجميع”.

أضاف د. محمود علام ود. محمد بحيري، المدير والنائب للمكاتب الميدانية ومسؤولي تشغيل الحملة ميدانياً: "نعمل بلا كلل لضمان وصول هذه المنتجات للمواطنين في الوقت المناسب وبأفضل جودة. فرقنا الميدانية مستعدة لتوسيع نطاق الحملة بشكل مستمر للوصول إلى كل ربوع مصر."

مؤسسة حياة كريمة تؤكد استمرارها في تقديم الدعم والمساندة للمجتمع، وتسعى جاهدة لتوسيع المبادرات التنموية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.