نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بنزيما يطارد ميتروفيتش" ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر الصربي الكسندر ميتروفيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الهدافين وينافسه الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد ونقدم لكم ترتيب هدافي دوري روشن السعودي قبل انطلاق الجولة الرابعة وموقعة الزعيم والعميد. ترتيب هدافي دوري روشن 1- ميتروفيتش 6 أهداف

2- بنزيما 4 أهداف

3- حسام عوار 3 أهداف

4- جورج نكودو هدفين

5- محمد فوزير هدفين

6- كريستيانو رونالدو هدفين

7- دجانيني تافاريس هدفين

8- كريج جودوين هدفين

9- اندرسون تاليسكا هدفين

10- موسى ديمبيلي هدفين القنوات الناقلة لمباريات الدوري تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.