التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين برشلونة وموناكو في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي نتيجة الشوط الأول بين برشلونة وموناكو الفرنسي بهدف لمثله، وذلك في المباراة المقامة ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الخميس.

ويواجه برشلونة نظيره موناكو على ملعب لويس الثاني، معقل الفريق الفرنسي في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لهذه النسخة.

نتيجة الشوط الأول من مباراة برشلونة وموناكو بدوري أبطال أوروبا

وافتتح ماجنيس أكليوش، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة السادسة عشر من عمر اللقاء وبعد طرد مدافع برشلونة بست دقائق فقط مستغلًا النقص العددي.

ونجح لامين يامال نجم برشلونة من ادراك التعادل بهدف لصالح البارسا في الدقيقة الثامنة والعشرون من عمر المواجهة.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين كوقت بدل من ضائع وأعلن انتهاء الشوط الأول بتعادل موناكو وبرشلونة بهدف لمثله.

ودخل برشلونة مباراته ضد موناكو بالتشكيل التالي:-