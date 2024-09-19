نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس في الجولة 4 من دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 19 سبتمبر الجاري، وذلك في الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الجديد 2024-2025.

مواعيد مباريات اليوم الخميس في دوري روشن السعودي

الأخدود ضد القادسية، في تمام الساعة 6:40 مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة؛ على قناة SSC Extra 1.

العروبة ضد الفتح، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC Extra 2.

جدة ضد الخلود؛ في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC 1HD.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتعد شبكة قنوات SSC sports السعودية؛ هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.