انت الأن تتابع خبر ولا الجن الأزرق يعرفها.. 4 خطوات تظهرلك حقيقة مراقبة الواتساب الخاص بك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الواتس اب من تطبيقات التواصل الاجتماعي الأكثر استخدامًا مما يعرضها للاختراق بشكل أكبر، ولذلك يشعر المستخدمين في بعض الحالات بالشك والحيرة في حالة كان حسابهم مراقب، فهذا قد يعرض خصوصيتهم للخطر عن طريق امكانية اختراق الدردشات الخاصة بهم مع الاصدقاء وافراد العائلة وتسريب هذه الرسائل أو الصور بدون علم صاحب الحساب.

خطوات تظهرلك حقيقة مراقبة الواتساب

أصبح الواتس اب من اهم تطبيقات التواصل الاجتماعي، حيث يتم استخدامه بكثرة في كل أنحاء العالم للتواصل عبر الرسائل النصية القصيرة مع إمكانية إرسال الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية في أي وقت في الدردشات، وبعد تجاوز عدد مرات تحميل تطبيق الواتس اب مليار تحميل على الهواتف الذكية زادت مخاطر الهكر واختراق الحسابات أكثر من ذي قبل.

طريقة معرفة من يراقب حسابك

وفيما يلي طريقة معرفة من يراقب حسابك على تطبيق الواتس اب: