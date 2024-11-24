الارشيف / أخبار عالمية

العالم اليوم - قرقاش: الإمارات آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين

0 نشر
0 تبليغ

انتم الان تتابعون خبر قرقاش: الإمارات آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأحد، أن بلاده ستبقى آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين فيها.

وقال قرقاش على حسابه بمنصة "إكس": "بحزم وعزم قيادتها وشعبها، ستبقى الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار ومجتمع التسامح والتعايش ومنارة التطور والعزة والرفعة".

وأضاف: "الإمارات آمنة بحكمة القيادة ووعي شعبها والمقيمين فيها".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قرقاش: الإمارات آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين .. في رعاية الله وحفظة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا