العالم اليوم - قرقاش: الإمارات آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأحد، أن بلاده ستبقى آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين فيها.
وقال قرقاش على حسابه بمنصة "إكس": "بحزم وعزم قيادتها وشعبها، ستبقى الإمارات دار الأمان وواحة الاستقرار ومجتمع التسامح والتعايش ومنارة التطور والعزة والرفعة".
وأضاف: "الإمارات آمنة بحكمة القيادة ووعي شعبها والمقيمين فيها".
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