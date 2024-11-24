العالم اليوم - قرقاش: الإمارات آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 24 نوفمبر 2024 02:32 مساءً - أكد الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، الأحد، أن بلاده ستبقى آمنة بحكمة قيادتها ووعي شعبها والمقيمين فيها.