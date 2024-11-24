انت الأن تتابع خبر هل تعرفين ماسك الكالونجي لإحياء بصيلات الشعر من جديد والعمل على تنعيم الشعر وتكثيفه بقوة الدواء الشافي لهذه المشكلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع نمو الشعر بشكل أكبر من فروة الرأس، فإنه يعاني من تراكمات يومية تسبب أضرار، ويتفكك الهيكل الداخلي للشعر بعدها. تحتوي بصيلات شعرك على سلاسل من الكيراتين تشكل هذا الهيكل الداخلي للشعر، وتساعد في الحفاظ على لمعان الشعر وصحته. عندما تتكسر هذه الهياكل الداخلية، يمكن أن يبدو الشعر جافًا، وعرجًا، وباهتًا. تستغرق الرحلة للحصول على شعر ناعم وكثيف وقتًا وصبرًا – خاصة عند التعامل مع الشعر الضعيف أو التالف. بالطبع، مفتاح تكثيف الشعر والاحتفاظ به قوي هو منع الضرر في المقام الأول. ولكن، حتى لو كنت تعاني من جفاف أو تكسر الشعر، فهذا لا يعني أنه لا يمكن تنعيم الشعر مرة أخرى. مع استخدام هذه الوصفة يمكنك إحياء خصلات الشعر دون الحاجة إلى قص الشعر والبدء من جديد تمامًا. تابعي القراءة لمساعدتك على حماية وترطيب وتقوية شعرك وللمساعدة في إصلاح ومنع التقصف.

ماسك الكالونجي واللبن الرائب للشعر الضعيف

الكالونجي أو ما يعرف بحبة البركة مفيد جدًا للشعر. يمكن إصلاح الشعر التالف باستخدامه مع اللبن الرائب. في هذه الأيام، أصبحت شمس الصيف الحارقة سببًا لتلف الشعر. في هذه الحالة، يتوقف نمو الشعر. إلى جانب ذلك، هناك مشكلة قشرة الرأس وتساقط الشعر، في مثل هذه الحالة، فإن اللبن الرائب مع الكالونجي هو الدواء الشافي لهذه المشكلة.

كيفية عمل ماسك لاصلاح الشعر التالف

لصنع ماسك شعر بالكالونجي، ستحتاجين إلى مكونين فقط، أولًا مسحوق حبة البركة والثاني اللبن الرائب.

للقيام بذلك، امزجي كليهما جيدًا وقومي بفردهما جيدًا على شعرك.

اتركي هذا الماسك على شعرك لمدة لا تقل عن 40 إلى 45 دقيقة ثم اغسلي الشعر بشامبو خفيف.

يعمل ماسك الشعر هذا كبلسم طبيعي.