بجهاز فني مؤقت.. الإسماعيلي يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي للانطلاق في فترة الإعداد للموسم الجديد يوم الجمعة، 20 سبتمبر، بقيادة جهاز فني مؤقت يضم أشرف خضر، أيمن كمال، وأيمن خليل.

غدًا الجمعة.. انطلاق تحضيرات الإسماعيلي للموسم الجديد

يأتي ذلك في انتظار تعيين الجهاز الفني الجديد الذي سيقود الفريق، خلفًا للمدرب الراحل إيهاب جلال.

يواجه الإسماعيلي تحديات كبيرة في الموسم الجديد، حيث يسعى الفريق للعودة للمنافسة على المراكز المتقدمة بعد تذبذب نتائجه في السنوات الأخيرة.

ستكون فترة الإعداد فرصة لتقييم مستوى اللاعبين وتحديد احتياجات الفريق من التدعيمات والخطط التكتيكية.

ويهدف الجهاز الفني الحالي إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لضمان انطلاقة قوية، خاصة بعد التحديات التي واجهها النادي في الموسم الماضي.

تعتبر فترة الإعداد فرصة لتقييم مستوى اللاعبين وتحديد احتياجات الفريق، سواء من حيث التعزيزات أو الخطط التكتيكية المطلوبة.

في الوقت نفسه، تواصل الإدارة البحث عن مدرب جديد، حيث تستعرض السير الذاتية لعدد من المدربين المحليين والأجانب.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد في الأيام القليلة المقبلة، مما سيوفر دفعة معنوية للفريق قبل انطلاق المنافسات.