العالم اليوم - منظمة الصحة العالمية: الانفجارات عطلت القطاع الصحي في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 سبتمبر 2024 09:24 مساءً - قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الخميس، إن انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية (بيجر) وأجهزة اتصالات لاسلكية أخرى في لبنان هذا الأسبوع أدى إلى اضطرابات خطيرة في القطاع الصحي الهش بالفعل في البلاد.

ونقلت المنظمة عن السلطات الصحية في لبنان أن 37 شخصا قتلوا وأصيب 3 آلاف في انفجار أجهزة الاتصال بمناطق تعتبر من معاقل جماعة حزب الله.

وذكر تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي أن"تلك الوقائع أحدثت اضطرابات خطيرة في القطاع الصحي الهش بالفعل في لبنان"، مضيفا أن المنظمة وزعت أكياس دم وإمدادات علاجية في البلاد.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية مايك رايان، في المؤتمر نفسه أن منظومة الصحة " تعرضت بأكملها لضغط شديد بسرعة كبيرة جدا".

وبدوره، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر، إن 100 مستشفى شارك في الاستجابة، وأوضح أن سلسلة من التدريبات قبل الهجمات وتخزين إمدادات الطوارئ ساعد في إعداد الأطقم الطبية والحد من الخسائر.