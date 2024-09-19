العالم اليوم - إسرائيل تعلن حصيلة ضربات الخميس على حزب الله

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن حصيلة ضربات الخميس على حزب الله من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 سبتمبر 2024 11:22 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية قصفت أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أصابت المئات من فوهات إطلاق الصواريخ التي كانت معدة لإطلاق الصواريخ على الفور باتجاه إسرائيل.

وأضاف الجيش أن الطائرات المقاتلة قصفت منذ بعد ظهر اليوم نحو 100 قاذفة صواريخ تضم نحو 1000 فوهة إطلاق.

وتابع "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي العمل على تفكيك البنية التحتية وقدرات منظمة حزب الله الإرهابية من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل".