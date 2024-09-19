نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع عدد غارات الطيران الإسرائيلي على جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT مساء اليوم بارتفاع عدد الغارات التي يشنها الطيران الإسرائيلي على مناطق القطاع الشرقي وصولا إلى جبل الريحان في قضاء جزين بلبنان إلى أكثر من 60 غارة.

ووثقت مقاطع فيديو ارتفاع الغارات التي يشنها الطيران الإسرائيلي، وسلسلة غارات جديدة على محيط منطقتي ميدون وعين التينة بالبقاع الغربي جنوب شرق لبنان.

وأوضحت المراسلة جويل مارون أن 52 غارة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت القطاع الشرقي وصولا إلى جبل الريحان جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة لـ "حزب الله" في مناطق متفرقة من جنوب لبنان.

ويتوعد حزب الله إسرائيل بـ "الحساب العسير"، بعد عملية تفجيرات أجهزة "البيجر"، فيما قال الأمين العام للحزب حسن نصر الله، في خطابه اليوم، إن الرد على إسرائيل "آت لا محالة"، وفي المقابل تحشد إسرائيل قواتها على الحدود، ويقول وزير دفاعها إن مركز الثقل في الحرب (التي كانت في غزة جنوبا) انتقل إلى الشمال.

ويزيد التصعيد الإسرائيلي من مخاوف المجتمع الدولي ودول المنطقة من الذهاب إلى حرب شاملة، لن يتوقف نطاقها على لبنان وإسرائيل.