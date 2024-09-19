نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أبرز مباريات اليوم الخميس 19- 9- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم مواعيد مباريات الدوريات العالمية من أجل متابعة نجومهم المتألقين سواء في البطولات الأوروبية أو الآسيوية أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

تقام ست مباريات في دوري أبطال أوروبا كما ستقام مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني بينما تقام ثلاث مباريات في منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

تعتبر قنوات بي إن سبورت القطرية حاصلة على ملكية إذاعة بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بينما تقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي جميع المباريات في جميع البطولات اليوم:

مباريات دوري أبطال أوروبا

- فينورد وباير ليفركوزن الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- سرفينا زفيزدا وبنفيكا الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- أتلتيكو مدريد ولايبزيج الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- موناكو وبرشلونة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- أتلانتا وآرسنال الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

- ستاد بريست وشتورم جراتس النمساوي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني

- أتلتيك بلباو وليجانيس: الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي

- القادسية والأخدود: الساعة 7 إلا ثلث مساء بتوقيت مصر

- العروبة والفتح: الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- الخلود والوحدة: الساعة 9 مساء بتوقيت مصر