نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتراف "مُر" من مدرب ميلان بشأن محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث باولو فونسيكا مدرب إيه سي ميلان، عن أداء المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

فونسيكا: صلاح أصعب لاعب في ليفربول.. وثيو هيرنانديز عانى أمامه

قال فونسيكا في تصريحات إعلامية، إن محمد صلاح هو أصعب لاعب في صفوف ليفربول، وكان ضمن خطته إيقاف خطورته خلال المباراة التي انتهت بخسارة ميلان 3-1.

وصرح فونسيكا قائلًا: “صلاح هو أصعب لاعب في ليفربول بواحد ضد واحد وباللعب الفردي”.

وتابع مدرب ميلان: "لقد مررنا بوقت صعب للغاية أمامه، أن محاولة إيقاف خطورة محمد صلاح صعبة فلقد عانى ثيو هيرنانديز أمامه، التفاصيل الصغيرة هي من تصنع الفارق أمام منافس كبير مثل ليفربول".

سقط فريق ميلان، على أرضه وأمام جمهوره، في فخ الهزيمة من ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مساء الثلاثاء.

لم ينجح فريق ميلان في الحفاظ على تقدمه بهدف مبكر عن طريق كريستيان بوليسيتش بالدقيقة “3”، وتلقى ثلاثة أهداف من ليفربول حملت توقيع إبراهيما كوناتدي وفيرجيل فان دايك وسوبوسلاي بالدقائق التالية “23 و41 و67”.