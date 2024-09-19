نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفيديو.. لامين يامال يسجل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا أمام موناكو بتسديدة ساحرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح لامين يامال نجم برشلونة، أول أهدافه في بطولة دوري أبطال أوروبا بالتسجيل أمام موناكو الفرنسي عن طريق تسديدة صاروخية.

يلتقي فريق برشلونة بنظيره موناكو على ملعب “لويس الثاني”، اليوم، في أولى جولات مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل أكليوش، هدف التقدم لفريق موناكو بالدقيقة “16”، وتمكن لامين يامال من تعديل النتيجة بهدف من تسديدة قوية عند الدقيقة “28”.

هدف لامين يامال أمام موناكو