انت الأن تتابع خبر غذي بشرتك بالكولاجين الحقيقي ودلعي بجمالك.. بديل البوتكس والفيلر الطبيعي للبشرة هيرجعك 20 سنة لورا وهتبقي شباب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إذا كنتِ تبحثين عن طرق طبيعية للحفاظ على شباب بشرتك دون اللجوء إلى البوتكس أو أي عمليات تجميل، فهناك العديد من البدائل الطبيعية الفعالة التي تساعد في تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة.

بديل البوتكس والفيلر الطبيعي

فيما يلي نقدم لكِ أبرز البدائل الطبيعية التي يمكنك الاعتماد عليها:

الألوفيرا

الألوفيرا هو من أفضل المكونات الطبيعية التي تعزز من صحة البشرة بفضل احتوائه على أحماض أمينية ومعادن وفيتامينات هامة. لزيادة إشراقة البشرة ونضارتها:

الطريقة:

استخدمي هلام الصبار الطازج وطبقيه مباشرة على البشرة.

المدة:

اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

التكرار:

استخدميه مرتين في الأسبوع.

قناع الخميرة والزبادي

هذا القناع يساعد في تجديد خلايا البشرة وإعطائها إشراقة وحيوية.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

بضع قطرات من عصير الليمون.

الطريقة:

امزجي جميع المكونات جيدًا ثم ضعيها على البشرة.

المدة:

اتركيها لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيها بالماء الفاتر.

التكرار:

استخدمي القناع مرتين في الأسبوع.

ماسك السكر والليمون

هذا الماسك يعمل على تقشير خلايا الجلد الميت وتحفيز إنتاج الكولاجين.

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة:

امزجي السكر والليمون مع زيت الزيتون، ثم افركي المزيج على بشرتك برفق.

المدة:

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.

التكرار:

استخدميه مرة في الأسبوع.

الموز والعسل

الموز والعسل يحتويان على فيتامينات ومضادات أكسدة تعمل على تجديد البشرة وتعزيز شبابها.

المكونات:

ثمرة موز ناضجة، مهروسة.

ملعقة كبيرة من العسل.