عاجل.. القبض على إيمانويل توماس مهاجم آرسنال السابق بتهمة الاتجار في المخدرات

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أحمد جودة - القاهرة - قامت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في اسكتلندا بالقبض على جاي إيمانويل-توماس، مهاجم أرسنال وإيبسويتش تاون السابق، ووجهت إليه تهم تتعلق بحيازة 60 كيلوغرامًا من القنب "الحشيش" بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني، التي تم ضبطها بحوزته في مطار ستانستيد في اسكتلندا.

القبض على إيمانويل توماس مهاجم آرسنال السابق

تم القبض على إيمانويل-توماس، البالغ من العمر 33 عامًا، لاعب فريق غرينوك مورتون الذي يتنافس في دوري الدرجة الثانية الاسكتلندي، بواسطة ضباط من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة يوم الأربعاء.

تم توجيه الاتهام لإيمانويل-توماس بتهمة الاتجار في المخدرات وهو محتجز حاليًا، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من يوم الخميس.

ونشرت الوكالة بيان اليوم الخميس قالت فيه: "وجهت اتهامات إلى رجل ألقت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في اسكتلندا القبض عليه فيما يتعلق بمصادرة نحو 60 كيلوغراما من القنب في مطار ستانستيد في وقت سابق من هذا الشهر. واعتقل جاي إيمانويل توماس واستجوب من قبل ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة بعد اكتشاف مخدرات تقدر قيمتها بنحو 600 ألف جنيه إسترليني في حقائبه من قبل ضباط الجوازات في الثاني من سبتمبر".

بدأ المهاجم الإنجليزي مسيرته الكروية في أكاديمية أرسنال، حيث شارك في خمس مباريات فقط مع الفريق، كما لعب لفريق بريستول سيتي وكوينز بارك رينجرز.

لم تكن قضايا اللاعبين والمخدرات قضية جديدة، حيث تم الحكم غيابيًا على كوينسي بروميس، لاعب أياكس وإشبيلية السابق، بالسجن لمدة 6 سنوات في هولندا، بعد أن تأكدت مشاركته في قضية تهريب 1360 كيلوغرامًا من الكوكايين إلى البرازيل في عام 2020، وذلك في حادثتين منفصلتين.