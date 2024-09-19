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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامى خالد الغندور إن النادى الأهلي يرفض تعديد اللائحة من أجل المشاركة في بطول كأس مصر الموسم المقبل موضحًا أن مسئولي النادى الأحمر تحفظوا على تصريحات اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية التي أكد فيها أنه من الوارد تعديل اللائحة لأجل المارد الأحمر.

خالد الغندور: الأهلي يرفض تعديل اللوائح ويؤكد تطبيق القوانين على الجميع

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلى يرفض تعديل اللائحة من أجل المشاركة في بطولة كأس مصر في الموسم المقبل،ومسئولى المارد الأحمر تحفظوا على تصريحات اللواء ثروت سويلم الذى أكد فيها أنه من الوارد تعديد اللائحة من أجل المشاركة في بطولة الكأس".

وواصل:" النادى الأهلى كان يعلم عواقب الانسحاب من كأس مصر الموسم الماضى،وهم فضلوا إراحة اللاعبين من الإجهاد بسبب ضغط المباريات وتلاحم الموسم وبالتالي انسحابة من البطولة على قناعة تامة والأهلى هدفه في الموسم الماضى مباراة السوبر الأفريقي وبطولة دورى أبطال إفريقيا وبطولة الإنتركونتيننتال ".

وأكمل الغندور:" الأهلى يرفض تعديل أى لوائح حتى يقال على رأسه "ريشة" والمارد الأحمر رافض أن يأخذ انطباع عنه أن اللوائح تعدل بسببه،والأهلى قد لا يشارك في بطولة كأس الرابطة الموسم المقبل وربما يلعبها بالشباب".

وتابع: "الأهلى عايز يقول أن اللوائح تطبق على الكبير والصغير وأنه يسير على الطريق الصحيح،ويرفض أن يقال ليس هناك مبدأ تكافؤ للفرص،أو عدم تطبيق الثواب والعقاب على الجميع".