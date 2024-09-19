نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتحرك للتخلص من هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يبحث عن عرض لرحيل مهاجمه حسام أشرف خلال سوق الانتقالات الحالية.

الزمالك يبحث عن عرض لرحيل حسام أشرف

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "الزمالك يبحث الآن عن عرض إعارة أو بيع لحسام أشرف بقرار من جوميز المدير الفني".

واختتم: “جوميز طلب رحيل اللاعب لعدم وجود نية للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة”.

ويستعد فريق الزمالك، لمواجهة الشرطة الكيني على استاد القاهرة الدولي، الجمعة المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.