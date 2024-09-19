نقيب المحامين يشارك في حفل تخرج طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب عصر اليوم في حفل تخرج طلاب كلية الحقوق جامعة الإسكندرية 2024، وذلك بحضور المستشار سعد السعدني رئيس نادي القضاة بالإسكندرية، والدكتور محمد الفقي عميد الكلية، وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وأساتذة الجامعة.



وخلال الاحتفالية أهدى الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين، درع الجامعة تقديرًا لجهوده في خدمة المحاماة والمحامين.



كما قام عبدالحليم علام نقيب المحامين، بإهداء الدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، درع النقابة، تأكيدًا على العلاقات القوية والتعاون المستمر بين النقابة وكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

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