العالم اليوم - "دلتا إيرلاينز" تعلن عن وقف رحلاتها بين نيويورك وتل أبيب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 سبتمبر 2024 09:24 مساءً - قالت شركة الخطوط الجويةالأميركية "دلتا إيرلاينز"، الخميس، إنها ستعلق رحلاتها بين مطار جون كينيدي في نيويورك وتل أبيب حتى 31 ديسمبر بسبب الصراع المستمر في المنطقة.

وأوضحت شركة الطيران أنها أصدرت إعفاء من الرسوم على تغيير تذاكر السفر إلى تل أبيب، وحثت العملاء على الاستعداد لتعديلات محتملة على جدول رحلاتها إلى المدينة، بما في ذلك إلغاءات إضافيةعلى أساس متجدد.

ودفعت المخاوف من توسع الصراع في الشرق الأوسط شركات طيراندولية إلى تعليق رحلاتها إلى المنطقة وتجنب المجالات الجوية المتأثرة.