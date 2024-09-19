نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. مانشستر سيتي وإنتر ميلان يتعادلان ونظام جديد للدوري المصري وموقف داري من سوبر الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الأهلي يعلن قراره بشأن ضم لاعب أجنبي جديد

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف على الكرة اجتماعًا مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسامي قمصان المدرب العام، والقائم بأعمال مدير الكرة، ولأول مرة بحضور مختار مختار بعد توليه رئاسة لجنة التخطيط، وكذلك محمد رمضان بعد انضمامه للجنة، كما حضر أيضًا زكريا ناصف عضو اللجنة.

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الأهلي يحسم مصير مشاركته في كأس مصر الموسم المقبل

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم عن مصير مشاركة الأهلي في النسخة القادمة لبطولة كأس مصر.

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التعادل يحكم موقعة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي سلبيًا مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

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بروسيا دورتموند يقضي على آمال كلوب بروج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني في الفوز على نظيره نادي كلوب بروج في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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موقف أشرف داري من السوبر الافريقي بين الأهلي والزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور، أن أشرف داري مدافع الأهلي الجديد شارك في التدريبات الجماعية اليوم، استعدادًا لمباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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الزمالك يرغب في التعاقد مع مدافع بيراميدز.. وعيد يطلب 10 ملايين للإعارة

يخطط نادي الزمالك للتعاقد مع أسامة جلال، مدافع بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الأبيض بالموسم الجديد.

وطلب ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز الحصول على مبلغ 10 ملايين جنيه من أجل الموافقة على إعارة لأسامة جلال إلى الزمالك لموسم واحد.

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تعرف على كل التفاصيل الخاصة بنظام الدوري المصري وموعد انطلاقه

عُقد اليوم الأربعاء اجتماع رابطة الأندية المصرية المحترفة مع رؤساء وممثلي أندية الدوري المصري الممتاز، وذلك لتحديد شكل ونظام البطولة في الموسم الجديد.