العالم اليوم - غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 سبتمبر 2024 09:24 مساءً - أفادت مصادر بأن إسرائيل نفذت عشرات الغارات في أنحاء مختلفة من جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية في ضربات وصفت بأنها الأعنف منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل قصفت 100 منصة صواريخ في جنوب لبنان في الموجة الثانية للغارات الجوية. وكشفت أن هجمات سلاح الجو الأخيرة استهدفت جبل الريحان والنبطية والعيشية جنوبي لبنان. ويأتي هذا الهجوم بعد ساعات قليلة من توعد أمين عام حزب الله حسن نصر الله، بالرد على إسرائيل بسبب تفجير أجهزة اتصال في لبنان الثلاثاء والأربعاء. والهجوم منسوب إلى إسرائيل، علما أن الأخيرة لم تعلن مسؤوليتها عنه بعد.

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