هند عاكف: نفسى أقدم شخصية شجرة الدر ونفسى أعمل فوازير (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة هند عاكف سعادتها العارمة عن مشاركتها فى مهرجان همسة للآداب والفنون قائلة " سعيدة إنى كنت من أولى المشاركين وكنت مقدمة الدورة الأولى من المهرجان وسعيدة بنجاح المهرجان حتى وصل للدورة ١٢، وسعيدة بتكريم جميع النجوم المكرمين "

هند عاكف ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

و كشفت عن موقف جمعها بالفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة التى تحمل الدورة اسمه قائلة " جمعنى موقف لا انساه فى مسلسل " ليلى مراد " أشاد بادائى وعلى الرغم إنى كنت أجسد دور والدة ليلى مراد ولكنه أخبرنى إنى شبه ليلى مراد "

و استياءت من تداول الشائعات حول وفاته قائلة " لماذا تداول وترويج شائعات وتسبب هلع وخوف لأهل الفنان "

واستطرد حديثها " تداول شائعة حول وفاتى مسبقًا وبتر رجلى خلال حادث"

وأشارت إلى أنها تريد تقدم شخصية تاريخية مثل شجرة الدر، وفكرت أوقات عديدة بقيامها بفوازير حتى على السؤشيال ولكن لم تعلن بقيامها بأى شئ الإ لو ستنفذه