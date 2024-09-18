انت الأن تتابع خبر «كنز رباني».. طعام بسيط متوفر برخص يغذي المخ ويحسن بنية الدماغ ويقوي الذاكرة خلال وقت قصير احرص عليه.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر المخ من الأعضاء الحيوية التي تتأثر بشكل كبير بالضغوط والتوتر. في ظل الحياة السريعة والمليئة بالتحديات، يصبح من الضروري تعزيز صحة المخ من خلال التغذية المناسبة. تلعب العناصر الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية دورًا رئيسيًا في دعم وظائف المخ وحمايته من الأضرار الناتجة عن التوتر.

تعزيز صحة المخ من خلال التغذية

توجد مجموعة من الأطعمة التي تساهم في تعزيز صحة المخ وحمايته من التدهور. زيت الزيتون، على سبيل المثال، يعد من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، حيث يساعد في حماية خلايا المخ من التلف. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر سمك السالمون مصدرًا رئيسيًا للأحماض الدهنية أوميغا-3، التي تعزز من صحة الخلايا العصبية وتدعم التواصل بينها.

الأطعمة المفيدة لتعزيز الذاكرة