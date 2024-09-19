أحمد فتحي: أعتبر أحمد مكي واحدًا من أهم المشخصاتية في الوطن العربي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان أحمد فتحي خلال لقائه في برنامج الراديو بيضحك، الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، عبر إذاعة 90.90، عن رأيه في النجم أحمد مكي، قائلا: مكي بيضحك في الكواليس قد ما بيضحك على الشاشة مليون مرة، ولا يمكنك أن تتمالك نفسك وانت جالس معه بسبب كثرة الضحك.

رأي أحمد فتحي في أحمد مكي

وأضاف أحمد فتحي: أرى أن شخصيته الكبير أيقونية والصعايدة كلهم يحبونها بشكل مهول وذلك ليس أمر سهل، ولكن شخصية حزلقوم تضحكني أكثر، وأعتبر أحمد مكي واحدًا من أهم المشخصاتية في الوطن العربي.

أحدث أعمال أحمد فتحي

ومن ناحية أخرى، يشارك احمد فتحي في بطولة فيلم حمام العريس امام الفنانة رانيا يوسف، ونخبة من الفنانينن وهو من تأليف هبة الحسينى، ويستعد لتصوير مشاهد مسلسل اللعبة الجزء الخامس خلال شهر أكتوبر المقبل وذلك بعد النجاح الجماهيري الكبيرة الذي حققه اجزاؤه السابقة، كما يستعد لتصوير فيلم “الحب كله” خلال الأيام المقبلة أمام الفنانة إلهام شاهين حيث يظهر بدور ابنها، وانتهى من تصوير فيلم الميت ده بتاع مين المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، كما تعاقد مع عمرو عبدالجليل على عمل سينمائي جديد بعنوان وحوح ومن المفترض أن يبدأ تصوير العمل خلال الأسابيع القادمة.

آخر أعمال أحمد فتحي

وكان اخر اعمال أحمد فتحي هو مسلسل كوبرا، بطولة محمد إمام تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، وشارك في العمل كل من مجدي كامل، كما شارك في مسلسل جودر، الذي تعاون فيه مع النجم ياسر جلال خلال موسم رمضان 2024، وشارك في بطولته: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي.

وايضا شارك في مسلسل «إكس لانس» الذي عُرض في الماراثون الرمضاني 2023 وشهد المسلسل عودة الفنان محمد سعد بعد غياب لفترة طويلة، وتدور أحداث المسلسل حول الحاج حناوي أو كما يعرف بالإكس لانس، الذي يجد نفسه بالصدفة متورطا مع عصابة كبيرة في تهريب الآثار بعد أن يصدم أحد الأشخاص بسيارته.