نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل المالية في صفقة أشرف داري مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التفاصيل المالية حول صفقة تعاقد النادي الأحمر مع الدولي المغربي أشرف داري.



ووصل أشرف داري القاهرة صباح اليوم الأربعاء قادمًا من فرنسا لإتمام صفقة انتقاله للنادي الأهلي قادمًا من نادي بريست.

وقال المصدر إن الأهلي تعاقد مع أشرف داري مقابل مليون و٦٠٠ ألف يورو يدفعهم لنادي بريست الفرنسي.

وأضاف المصدر بأن داري سيحصل على راتب من الأهلي يقدر ب٨٠٠ ألف دولار في الموسم الأول والثاني فيما سيحصل على ٩٠٠ ألف دولار في الموسم الثالث ومليون دولار في الموسم الرابع.

أشرف داري سيكون ثالث الصفقات التي يُبرمها الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري بعد يوسف أيمن ويحيى عطية الله.