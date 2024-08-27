نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- محسن صالح يكشف سر رحيله عن الأهلي وموقف كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط داخل النادي الأهلي عن أسباب رحيله في لىقترو الأخيرة عن منصبه وتقديم استقالة بعد انتهاء منافسات الموسم الحالي وتتويج الفريق بلقب الدوري المصري الممتاز هذا العام.

وشهدت الفترات الأخيرة، هجوما مستمرا على لجنة التخطيط داخل الأهلي بسبب تعثر بعض مفاوضات ضم العديد من الصفقات الهامة.

- محسن صالح يكشف سبب رحيله عن الأهلي

وأكد محسن صالح في تصريحات عبر راديو أون تايم سبورتس:" قرار رحيلي عن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لأنه لم يُعد هناك جديد لتطوير المنصب فعلت كل ما في وسعي، وستكون فرصة جيدة لبعض الأسماء الجديدة".

وتابع:" لا أحب الاستمرار فترة طويلة في منصب واحد".

وأشار:" رحيلي عن الأهلي ليس بسبب أي أخلافات مع كولر أو لوجود عروض لتحليل المباريات، كل هذه الأمور غير صحيحة".

وواصل:" مهمة لجنة التخطيط هو تطوير قطاع الناشئين ورصد بعض الصفقات الجديدة وتسليمها إلى لجنة الاسكاوتنج برئاسة هانى رمزى ثم عرضها على الجهاز الفنى للموافقة وتحويلها إلى لجنة التعاقدات.

واستكمل:" لا أحب منح مدرب الفريق جميع الصلاحيات المطلقة في كل شئ وهناك قرارات يكون القرار فيها لمجلس الإدارة، وهناك اختلاف في الأراء بين أعضاء لجنة التخطيط".

واسترسل:" تمت الموافقة على ضم إمام عاشور، بسبب مستواه الفني المميز لأنه صاحب إمكانيات عالية، ومارسيل كولر الأفضل في السنوات العشرة الأخيرة ويعمل بانتماء شديد للأهلي".

وأختتم:" يوجد فارق وحيد بين كولر وفايلر، مارسيل كولر يعطي اهتمام كبير بجميع التفاصيل عن اللاعب فنيا ونفسيًا بينما فايلر كان بعيدًا تمامًا عن هذه التفاصيل ورغم أن نتائجه جيدة لكنه طلب الرحيل وقت أزمة كورونا".

