نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة جديدة بعد رحيل محسن صالح من الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك اتجاه لتشكيل لجنة جديدة داخل النادي الأهلي، بعد استقالة محسن صالح رئيس لجنة التخطيط من منصبه.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "زكريا ناصف عضو اللجنة مستمر في منصبه، وهناك أسماء مرشحة للتواجد أبرزهم مختار مختار وهاني رمزي في اللجنة، ولم يتم حسم موقف حسام غالي عضو مجلس الإدارة من التواجد حتى الآن".

أمير هشام: الأهلي رفع عرضه لضم الساعي شفويًا ومجدي خارج الصورة

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المفاوضات بين النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب والإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، مستمرة بشأن التعاقد مع عمر الساعي نجم الدراويش، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المفاوضات لا تزال شفوية على مستوى التناقش بين رئيسين الناديين ولم ترتقي للعرض الرسمي، لكن الأهلي رفع عرضه من 20 مليون إلى 30 مليون جنيه وثنائي إعارة لإتمام الصفقة".

وأضاف أمير هشام: "الأهلي لم يتفاوض من أجل عبدالرحمن مجدي لاعب الدراويش للحصول على توقيعه، واللاعب خارج الصورة وحسابات الجهاز الفني".