أحمد جودة - القاهرة - تحذيرات من الشبورة المائية: الطقس في مصر يشهد تقلبات حادة حتى الأسبوع القادم

تحذيرات من الشبورة المائية: الطقس في مصر يشهد تقلبات حادة حتى الأسبوع القادم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس المتوقع في مصر من اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 وحتى منتصف الأسبوع القادم. وأشارت الهيئة إلى وجود تقلبات حادة في درجات الحرارة وظواهر جوية متنوعة ستؤثر على العديد من المناطق في أنحاء الجمهورية، مما يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر.

طقس اليوم: بين الحر والبرودة

تحذيرات من الشبورة المائية: الطقس في مصر يشهد تقلبات حادة حتى الأسبوع القادم

حسب التوقعات، سيكون الطقس حارًا خلال ساعات النهار في معظم المناطق، حيث تتجاوز درجات الحرارة معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من العام. ولكن مع دخول ساعات الليل الأولى، يبدأ الطقس في الاعتدال تدريجيًا ليصبح مائلًا للبرودة مع الساعات المتأخرة. هذا التفاوت الكبير بين درجات الحرارة ليلًا ونهارًا يمثل تحديًا، حيث يجب على المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة للبقاء دافئين خلال الليل بعد نهار حار.

الشبورة المائية: خطر يهدد السائقين

ومن أبرز الظواهر الجوية التي ستؤثر على الطقس اليوم هي الشبورة المائية الكثيفة التي تتشكل في الساعات الأولى من الصباح، تحديدًا بين الرابعة والثامنة صباحًا. تشكل هذه الشبورة تهديدًا حقيقيًا للسائقين، خاصة على الطرق الزراعية والطرق السريعة، والمناطق القريبة من المسطحات المائية في شمال الصعيد. وتزداد كثافتها في السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية بشكل ملحوظ. وتوجه الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصائح للسائقين بتوخي الحذر الشديد خلال القيادة في هذه الساعات، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية.

الرياح والبحار: حركة معتدلة مع نشاط محدود

وفيما يتعلق بالرياح، توقعت الهيئة أن تكون الحركة بشكل عام معتدلة على معظم المناطق، مع نشاط محدود في جنوب سيناء قد يؤثر على الأنشطة البحرية والتنقلات. وبالنسبة لحالة البحرين، فسيكون البحر المتوسط في حالة خفيفة إلى معتدلة، حيث تتراوح ارتفاع الأمواج بين 1 و1.5 متر، مع رياح تتراوح بين جنوبية غربية إلى شمالية غربية. أما البحر الأحمر، فسجلت ارتفاع الأمواج يصل إلى 2.25 متر، ما يجعله في حالة معتدلة أيضًا، مع رياح شمالية غربية.

توقعات الطقس حتى الثلاثاء

وتشير التوقعات إلى استمرار التقلبات الجوية حتى يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، حيث من المحتمل أن تشهد بعض المناطق تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة والظواهر الجوية. ومن هذا المنطلق، توصي هيئة الأرصاد الجوية بمتابعة التحديثات اليومية للتنبؤات الجوية لضمان اتخاذ الاحتياطات اللازمة والحفاظ على السلامة العامة.