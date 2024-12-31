طريقة الحصول على نكهة الفريز المفضلة في البوظة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:52 صباحاً - استمتع بتحضير البوظة بنكهة الفريز في منزلك

لا يوجد شيء يضاهي لذة تناول البوظة الطازجة في يوم صيفي حار. وإذا كنت من عشاق نكهة الفريز، فأنت بالتأكيد في المكان الصحيح. من خلال بعض الخطوات البسيطة والمكونات الطبيعية، يمكنك الحصول على نكهة الفريز المفضلة لديك في البوظة، دون الحاجة للبحث عنها في المحلات.

المكونات المطلوبة

لتحضير بوظة الفريز المميزة في المنزل، ستحتاج إلى ما يلي:

500 جرام من الفراولة الطازجة

1 كوب من السكر

2 كوب من الكريمة الثقيلة

1 كوب من الحليب

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة من الملح

خطوات التحضير

اتبع هذه الخطوات البسيطة للحصول على بوظة الفريز اللذيذة:

ابدأ بتنظيف الفراولة جيدًا، ثم قطعها إلى أنصاف أو أرباع صغيرة.

ضع الفراولة في وعاء كبير مع السكر، واتركها لمدة 30 دقيقة حتى تخرج العصارة الطبيعية.

في الخلاط، اهرس الفراولة حتى تحصل على مزيج ناعم.

في وعاء آخر، امزج الكريمة الثقيلة والحليب والفانيليا والملح جيدًا.

أضف مزيج الفراولة المهروسة إلى مزيج الكريمة، واخلطهم حتى يتجانسوا تمامًا.

ضع الخليط في آلة صنع البوظة، واتبع تعليماتها للحصول على القوام المطلوب. إذا لم تكن تملك آلة صنع البوظة، يمكنك وضع الخليط في وعاء محكم الغلق في الثلاجة وتحريكه كل 30 دقيقة لمدة 3 ساعات لضمان تجمد متساوٍ.

نصائح لتحسين النكهة

للحصول على نكهة أكثر تميزًا، يمكنك استخدام الفراولة الموسمية الطازجة، والتي تتميز بنكهتها العطرية القوية. كما يمكنك إضافة بعض القطع الصغيرة من الفراولة الطازجة قرب نهاية عملية التجميد للحصول على تجربة طعم مختلفة مع كل لقمة.

ختامًا

تحضير بوظة الفريز في المنزل ليس فقط اقتصاديًا وممتعًا، ولكنه يسمح لك بالتحكم في جودة المكونات والخيارات. جرب هذه الوصفة البسيطة اليوم واستمتع بنكهة الفريز الاستثنائية مع كل أفراد عائلتك!