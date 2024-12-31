الرياضة

خبير تحكيمي: ضربة جزاء إنبي أمام الأهلي صحيحة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن ركلة جزاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي في ، ببطولة الدوري المصري، صحيحة بنسبة 100%.

وقال توفيق السيد، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" محمود بسيوني حكم مميز، ويقدم مباريات جيده منذ موسمين، وسيكون في القائمة الدولية يوم الأربعاء القادم، وسيتسلم الشارة الدولية مكان إبراهيم نور الدين".

وتابع:" بيريرا، كان يستبعد محمود بسيوني، من المباريات أثناء تواجده، وأكدت له أنه حكم جيد ويجب أن يحصل على فرصة".

وأضاف:" طاقم المباراة قدم مباراة رائعه ولم يكن هناك أي أخطاء، وأخد القرار الأصعب في المباراة في الملعب (ركلة الجزاء)، واللعبة كانت صعبة، وهو قرار صحيح".

وأردف:" لاعبي الأهلي طالبوا بركلة جزاء، والإعادة أظهرت أن الكرة لم تلمس يد اللاعب والقرار صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء".

وأكمل:" الأندية الكبيرة تستعين بمستشارين تحكيميين من أجل معرفة اللاعبين اللوائح، وإنبي يمتلك قطاع ناشئين مميز ويعد الأفضل في مصر".

وأتم:" أمنح طاقم التحكيم في مباراة الأهلي وإنبي 9.5 من 10، لأن المباراة كانت صعبة، وأرضية الملعب صعبه والحكم يتأثر بأرضية الملعب مثل اللاعبين".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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