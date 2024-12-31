نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة المحلية والعربية عن مواعيد مباريات البطولات العربية تحديدا مباريات كأس الخليج العربي بالإضافة إلى بطولة الدوري المصري في الموسم الحالي.

تنقل بطولة كأس الخليج العربي خليجي 26 على عدد من القنوات العربية، أبرزها قنوات الكأس القطرية والكويت الرياضية والرياضية العراقية والبحرين الرياضية وعمان الرياضية وأبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية بينما تنقل مباريات الدوري المصري عبر قنوات أون تايم سبورت المصرية.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أهم مباريات اليوم في جميع البطولات:

* الدوري المصري

- سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

* مباريات كأس خليجي 26

- عمان والسعودية الساعة 4 ونصف مساء بتوقيت مصر

- الكويت والبحرين الساعة 8 إلا ربع مساء بتوقيت مصر