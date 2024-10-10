نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة عمان والكويت اليوم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب عمان الأول لكرة القدم مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الكويتي، مساء اليوم الخميس الموافق 10 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر تصفيات كأس العالم.



ويتواجد منتخبا الكويت وعمان في المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، مع كلا من منتخبات: «الأردن- كوريا الجنوبية- العراق- فلسطين».



موعد مباراة منتخب الكويت ضد عمان في تصفيات كأس العالم



ومن المنتظر أن تقام مباراة عمان والكويت في تصفيات كأس العالم 2026، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات المتحدة العربية، على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي.

القنوات الناقلة لمباراة الكويت وعمان في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات كأس العالم، كما سيتم بث مباراة الكويت وعمان، عبر قناة BEIN SPORTS HD.

